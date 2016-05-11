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الأمم المتحدة: أزمة الغذاء بجنوب السودان تهدد 5.3 مليون مواطن

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الأمم المتحدة: أزمة الغذاء بجنوب السودان تهدد 5.3 مليون مواطن الأمم المتحدة: أزمة الغذاء بجنوب السودان تهدد 5.3 مليون مواطن

>أظهر نشره برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء 11 مايو وضعا غذائيا متفاقما فى أجزاء كثيرة من جنوب السودان، جاء ذلك بعد أن حذر البرنامج من أن ما يصل إلى 5.3 مليون شخص فى جنوب السودان ربما يواجهون خطر الافتقار الحاد للأمن الغذائى خلال موسم القحط، أى نحو مثلى العدد فى الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى.

ومن يناير كانون الثانى إلى مارس صنف البرنامج 2.8 مليون شخص على أنهم فى "أزمة" أو أوضاع غذائية "طارئة" مع معاناة نحو 40 ألفا من المجاعة، وصار كثير جدا من المواطنين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم من الطعام بسبب حرب مستمرة منذ أكثر من عامين واقتصاد منهار وارتفاع فى الطعام وشح فى الأمطار.

وفى مركز لتوزيع الأطعمة فى أرويو بولاية شمال بحر الغزال فحصت فليستا بوسى خبيرة التغذية نساء وأطفالا يرجح أنهم يعانون من سوء التغذية.
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مصر 365

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