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صديقة «كيم كارديشيان» تنشر لها صورًا خاصة بعمر المراهقة

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نشرت صديقة طفولة كيم كارديشيان، نيكي لوند، مجموعة من الصور القديمة التي جمعتها مع نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية.

وبدت كارداشيان في صورتها في سن المراهقة بشكل صادم تماما لجمهورها الذين اعتادوا عليها كنجمة، إذ ظهرت واضعة مقوم أسنان وبدون أي وسائل تجميل، كما كان وزنها زائد بشكل ملحوظ.

وقالت لوند، التي أصبحت هي الأخرى نجمة في مجال الأزياء، إن صديقتها كانت هادئة جدا ومهووسة بجنيفر لوبيز وأغانيها، وأكدت أنهما لم يشربا الخمور أو يدخنا حينما كانا في هذا العمر.

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