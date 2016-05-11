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دييجو لوبيز: ميهالوفيتش لم يحترمني.. وتلك هي محطتي المقبلة

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دييجو لوبيز: ميهالوفيتش لم يحترمني.. وتلك هي محطتي المقبلة دييجو لوبيز: ميهالوفيتش لم يحترمني.. وتلك هي محطتي المقبلة

يرى دييجو لوبيز الحارس الإسباني السابق لفريق ريال مدريد وحارس ميلان الحالي أن تصرف ميهالوفيتش مدرب الفريق بداية الموسم الجاري لم يحترمه بالقدر الكافي.

وقال دييجو لوبيز في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "رحلت عن ريال مدريد بحثا عن اللعب باستمرار وكان ذلك متوافرا في الموسم الأول مع الفريق، لكني ندمت بعد ذلك بسبب الرحيل عن النادي الذي أعشقه".

وأضاف "في الموسم الأول تعرضنا لظروف ليست طبيعية مع مدرب قليل الخبرة هو فيليبو إنزاجي، وأملنا أن يكون الوضع مختلفا مع ميهالوفيتش المدرب الجديد".

لوبيز أتبع "ميهالوفيتش لم يحترمني، وفي المباراة التي أصبت فيها طلب من دوناروما الإحماء لمجرد أنني لم أنفذ كرة قصيرة".

"حين سكنت الكرة شباكي ولم تكن مسؤوليتي، صرخ في وجهي بشكل غير طبيعي وليس فيه احتراما لي كلاعب".

"دوناروما وبالوتيلي؟ دوناروما حارس موهوب ويستحق أن يكون متواجدا في التشكيل الأساسي، وبالوتيلي لاعب ذو إمكانيات رائعة وقلب طيب قلما تجده في مجال كرة القدم حول العالم".

لوبيز أتم "المستقبل؟ لم أقرر بعد، لكنني الآن في الـ 34 من عمري، وأعتقد أن الوقت قد حان للعب في الدوري الإنجليزي رغم أن عقدي مع ميلان مازال ممتدا لموسمين مقبلين".

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