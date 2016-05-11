ضبط 418 مخالفة وتحصيل 7100 جنيه غرامات فورية خلال حملات مرورية بمطروح

نظمت إدارة مرور مطروح، حملات مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها اللواء هشام لطفى مدير أمن المحافظة، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 418 مخالفة.

وقال اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم االأربعاء، إنه تم التصالح الفورى فى 74 مخالفة بسداد غرامات فورية بإجمالي 7100جنيه.

وأضاف مدير الأمن بأنه تم التنبيه على القوات بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

>