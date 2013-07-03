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شباب الــوفد بأسيوط يؤكد أنه لا بديل عن تنحى محمد مرسى

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شباب الــوفد بأسيوط يؤكد أنه لا بديل عن تنحى محمد مرسى شباب الــوفد بأسيوط يؤكد أنه لا بديل عن تنحى محمد مرسى

أكد شباب حزب الوفد بمحافظة أسيوط فى بيان لهم اليوم تعليقا على خطاب الدكتور محمد مرسى.. أنه لا بديل عن تنحى محمد مرسى.

وقال"إن الشرعية التى يتحدث عنها الرئيس قد منحها له الشعب وهو الآن الذى يسحبها منه بعد خروج الملايين فى مختلف المحافظات المصرية بأعداد رهيبة تفوق بكثير تلك الأعداد التى انتخبته رئيسا للجمهورية".

من جانبه، قال محمود معوض نفادى القيادى بشباب الوفد بأسيوط إن المبادرة التى تحدث عنها مرسى فى خطابه هى مطالب جبهة الإنقاذ التى توافق عليها حزب النور، وتم طرحها على الرئاسة منذ شهور ولكنها رفضت وقتها الاستماع لصوت الشعب، وعليه نقول للرئيس "فات ميعاد المبادرة وتنفيذها وتصحيح الأخطاء جاء متأخرا والآن ليس لديك ما تقدمه سوى الرحيل أنت وجماعتك".

من جانبه أكد عقيل إسماعيل عقيل القيادى بشباب الوفد بأسيوط ما أشبه اليوم بالبارحة وما أشبه خطاب المخلوع مبارك بخطاب مرسى، مؤكدا أن "الملايين التى خرجت فى كل أنحاء الجمهورية لم تطالب بإقالة بل كان شعارها الرئيسى " ارحل " وأنه بات على الرئيس الآن أن يرحل تلبية لمطالب الجماهير التى منحته الشرعية التى يتحدث عنها، مؤكدا ضرورة استجابته لمطالب الجماهير حفاظا على وحقنا للدماء.

من جانبه، أكد إسلام سعد خشبة القيادى بالشباب أن بعد الدم الذى سال والشباب المصرى الذى خرج مسالما ووقع ضحية لجماعات إرهابية لا تعرف سوى العنف والدم لا يمكن الحديث عن الشرعية، مؤكدا أنهم فى أسيوط لا يمكن أن ينسوا أو يغفروا المذبحة التى وقعت أمام ديوان عام المحافظة والاعتداء بإطلاق الأعيرة النارية على الشباب السلمى الأعزل، مجددا مطالبته أن يضبط مدير أمن أسيوط الجناة الحقيقيين لجريمة الاعتداء على المتظاهرين أمام ديوان عام المحافظة.

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مصر 365

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