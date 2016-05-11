تأجيل دعوى تتهم عزمى مجاهد وآخرين بسب وقذف رئيس نادى الزمالك لجلسة 25 مايو

قررت محكمة جنح الدقى، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر دعوى رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، ضد رجل الأعمال محمد الأمين مالك جريدة الوطن، وقنوات cbc الفضائية، ورئيس مجلس إدارة الجريدة، ورئيس التحرير، واثنين آخرين من الصحفيين، والكابتن عزمى مجاهد، لاتهامهم بسبه وقذفه، إلى جلسة 25 مايو للمستندات.

كان رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور، قد تقدم ببلاغ يحمل الرقم 5674 لسنة 2016، ضد كلا من محمد الأمين مالك جريدة الوطن وقنوات cbc الفضائية، وعبدالفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ومحمد محمود مسلم رئيس التحرير، وأحمد عبدالباسط وإبراهيم منصور الصحفيين بذات الجريدة، والكابتن عزمى مجاهد.

واتهم مرتضى منصور فى دعواه المشكو فى حقهم بسبه وقذفه والإهانة، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام فى العدد رقم 1403، فى الصفحة 1 و14 و15 من العدد الصادر فى 2 مارس الماضى، وأرفق مرتضى فى دعواه العبارات التى اعتبرها سبا وقذفا فى حقه.

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