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طالبة تلقى بنفسها أمام القطار هربا من جحيم أسرتها.. والشرطة تنقذها

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طالبة تلقى بنفسها أمام القطار هربا من جحيم أسرتها.. والشرطة تنقذها طالبة تلقى بنفسها أمام القطار هربا من جحيم أسرتها.. والشرطة تنقذها
هربت فتاة من سوء معاملة أسرتها لها، وتسللت لمحطة السكة الحديد بالمنيا، واختمرت فى ذهنها فكرة الانتحار حتى تتخلص من سوء معاملة أسرتها، فألقت بنفسها أمام القطار إلا أن الشرطة أنقذتها، واستدعت والدها وسلمتها له.

تمكنت الخدمة الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 81 بمساعدة الركاب من إنقاذ "آية ع" 18 طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة نقادة فى قنا أثناء إقدامها على الانتحار بإلقاء نفسها من باب العربة السادسة من تشكيل القطار أثناء سيره بدائرة قسم شرطة المنيا، حيث تم التحفظ عليها.

وأكدت الفتاة أنها تركت منزل أهليتها منذ يومين لوجود خلافات أسرية وسوء معاملة من جانب أهليتها، وأنها حاولت التخلص من حياتها، إلا إن الخدمات الأمنية بمساعدة الركاب أنقذوها.

وتم استدعاء والد الفتاة وتسليمها له، وأخذ التعهد عليه بحسن رعايتها، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية، بتحرير المحضر رقم 2/51 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا.

ـ شاب ينتحر بإلقاء نفسه أمام القطار فى بنى مزار بالمنيا
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