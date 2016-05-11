وكيل اللاعب لـ في الجول: انضمام تريزيجيه لأندرلخت رسميا على بعد خطوة

قال يحيى علي وكيل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي المعار لأندرلخت إن هناك خطوة واحدة متبقية للاعب للانضمام رسميا للنادي البلجيكي.

وكان عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي قد أكد أن أندرلخت خاطب النادي بشكل رسمي لضم تريزيجيه بشكل كامل خلال الأيام المقبلة. (طالع التفاصيل)

وفي ذلك الإطار، قال وكيل اللاعب لـFilGoal.com: "في الأيام المقبلة، سيجلس تريزيجيه مع مسؤولي أندرلخت للتفاوض حول الشروط الشخصية".

وأضاف "بعد ذلك، إذا وافق تريزيجيه على الشروط سينضم رسميا لأندرلخت".

"تريزيجيه" انضم لأندرلخت بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة لمدة موسم، على أن تكون الأولوية للنادي البلجيكي في ضمه بشكل كامل بعد انتهاء فترة الإعارة.

وتنتهي إعارة "تريزيجيه" مع أندرلخت بعد شهرين من الآن، حيث يجب على أندرلخت ضمه بشكل رسمي قبل نهاية تلك الفترة.

وشارك "تريزيجيه" مع أندرلخت في 7 مباريات بمختلف البطولات، صنع فيهم هدفا وحيدا ولم يسجل اي هدف.