تقرير في الجول - قبل مواجهة ليفربول وتشيلسي.. كيف تقتسم أندية إنجلترا كعكة أوروبا؟

مواجهة كبيرة تجمع اليوم الأربعاء بين ليفربول وتشيلسي ضمن مباراة مؤجلة قد تؤثر كثيرا في موقف الحمر من التأهل أوروبيا.

ليفربول لديه فرصة لدخول دوري أبطال أوروبا إذا استطاع التغلب على إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي يوم 18 مايو على ملعب سانت جاكوبس بارك في بازل، ولكن ماذا لو خسر فريق المدرب يورجن كلوب أمام حامل اللقب في النسختين الماضيتين؟

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دوري الأبطال

إنجلترا لها 4 مقاعد في دوري الأبطال، قد يزيدوا لـ5 إذا فاز ليفربول بالدوري الأوروبي.

أصحاب المراكز الثلاثة الأولى سيتأهلون لدور المجموعات، ما يعني أن ليستر وتوتنام ضمنا مكانهما في دور المجموعات، بجانب ليفربول لو فاز بالدوري الأوروبي لأن بطل دوري الأبطال سواء كان ريال مدريد أو أتليتكو قد تأهل لدور المجموعات عن طريق الليجا.

أما مانشستر سيتي سيأمل في خسارة أرسنال أمام أستون فيلا مع فوزه على سوانزي للصعود للمركز الثالث وضمان مكان في دور المجموعات.

صاحب المركز الرابع – مانشستر سيتي الآن – سيلعب في الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات إذا فاز أرسنال على أستون فيلا.

المركز الرابع كان في متناول مانشستر يونايتد لكنه خسر أمام وست هام أمس الثلاثاء، ولكن يظل له أمل طفيف في المركز الرابع بخسارة سيتي أمام سوانزي مع فوزه على بورنموث.

الدوري الأوروبي

بطل بطولة كأس الرابطة هو مانشستر سيتي الذي اقترب كثيرا من التأهل لدوري الأبطال، ما يعني تأهل أصحاب المركزين الخامس والسادس للدوري الأوروبي، مع بطل كأس الاتحاد.

كريستال بالاس

فرصة كريستال بالاس للتأهل للدوري الأوروبي هي فوزه أمام يونايتد في نهائي كأس الاتحاد يوم 21 مايو.

في تلك الحالة، سيتأهل رفقة خامس وسادس الدوري للدوري الأوروبي.

المركز السابع السحري

أما في حال فشل بالاس في الفوز، وأنهى يونايتد الدوري في المركز الخامس أو السادس المؤهلين للدوري الأوروبي، فسيذهب صاحب المركز السابع – ساوثامبتون حتى اللحظة -أيضا للدوري الأوروبي.

في نفس الوقت، ساوثامبتون يريد الوصول للنقطة 63 بالفوز بمباراته الأخيرة أمام كريستال بالاس انتظارا لتعثر يونايتد أو وست هام، وعدم فوز ليفربول بمباراتيه المتبقيتين، حتى يحتل أحد المراكز الخامس أو السادس.

تشيلسي أقصى آماله في الدوري الحفاظ على المركز التاسع، ولكن ليفربول يريد الحصول على النقطة الـ61 بالفوز على الزرق حتى يكون سابعا قبل الجولة الأخيرة.

وسينتظر ليفربول - الذي سيقابل وست بروميتش في الجولة الأخيرة – تعثر يونايتد أو وست هام للانقضاض على المركز الخامس أو السادس لضمان مشاركة أوروبية الموسم المقبل إن لم يفز بالدوري الأوروبي.

وتقام مباريات الجولة الأخيرة من الدوري يوم 15 مايو.