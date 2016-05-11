صور.. تسليم 63 تاكسى ضمن مشروع صندوق «تحيا مصر» بسوهاج

مراسل «ONA»:

شهد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، حفل تسليم التاكسي 63 من الفائزين، ضمن برنامج مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير 1000 تاكسي على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع صندوق “تحيا مصر”، وذلك في الاستاد الرياضي بالمحافظة.

حضر الاحتفالية كل من “اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، والمهندس محمود محرز، رئيس قطاع المكاتب الأقليمية بالصندوق الأجتماعى، ونيفين جامع، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصندوق الاجتماعى للتنمية، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين”.

وحث المحافظ الفائزين، على الإلتزام والتعاون مع المواطنين والسلوك الحسن في التعامل لنكون القدوة والمثل الذي يحتذي به، مشيرًا إلى أن التميز لابد وأن يظهر في خدماتهم وتفانيهم في العمل.

من جانبها، أوضحت نفين جامع، أن الصندوق الاجتماعي يقوم بتقديم مشروع جديد للشباب وهو السيارات المبردة وهناك نوعان من السيارات الاولي حمولة 1.5 طن وآخر حمولة 5 طن، وذلك في إطار المشروعات التي يقدمها الصندوق الاجتماعي لتشغيل الشباب .