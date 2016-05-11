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القوات العراقية تسيطر على جسر شمالى ناحية البغدادى غربى الأنبار

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القوات العراقية تسيطر على جسر شمالى ناحية البغدادى غربى الأنبار القوات العراقية تسيطر على جسر شمالى ناحية البغدادى غربى الأنبار

فرضت القوات العراقية المشتركة سيطرتها على جسر وحيد فى منطقة "جبة" شمالى ناحية البغدادى غربى محافظة الأنبار بالعراق، ورفعت العلم العراقى عليه.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة الأربعاء، أن قوات تابعة للفرقة السابعة ولواء مغاوير قيادة "عمليات الجزيرة" بالجيش ومشاركة حشد العشائر حررا جسر وحيد من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى، وذلك فى إطار العملية العسكرية التى بدأت صباح اليوم لتحرير محيط جزيرة البغدادى.

وقصفت مدفعية الفرقة 14 بالجيش مواقع للإرهابيين فى مناطق: العوينات والروفة والرشاد والبو خنفر فى محافظة الأنبار، مما أسفر عن مقتل 4 إرهابيين وجرح 12 آخرين وتدمير مقر وثلاث سيارات وآلية حفر للتنظيم.

وقتلت قوة من اللواء الثالث للتدخل السريع أحد عناصر (داعش) بواسطة قناص، وتمكنت قوة ثانية للتدخل السريع من تدمير برج مراقبة لداعش بواسطة مدفع من طراز "SPG9" بمنطقة معمل الحراريات بالأنبار.

وعلى صعيد متصل، ترأس وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى اجتماعا موسعا للعمليات الخاصة استعرض خلاله خطط عمليات تحرير المدن الكبرى التى يسيطر عليها (داعش)، ووضع التعديلات واللمسات الأخيرة قبل تنفيذها مع قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولى بحضور رئيس أركان الجيش عثمان الغانمى وقائد قوات التحالف الدولى المناهض لداعش فى بغداد.

من ناحية أخرى نفذت قوات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية 14 ضربة جوية داخل كل من سوريا والعراق ضد أهداف تابعة لتنظيم "داعش".

وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة لعملية "العزم الصلب" أورده الموقع الإلكترونى لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الأربعاء، بأن قوات التحالف نفذت خمس ضربات فى سوريا مستخدمة مهاجمات أرضية وطائرات دون طيار بالقرب من الشدادى ومنبج والوليد.

وأسفرت تلك الضربات عن تدمير خمس وحدات تكتيكية وسيارتين تابعتين للتنظيم بالإضافة إلى موقعين قتاليين.

كما نفذت قوات التحالف بالتنسيق مع ولدعم العراقبة 8 ضربات جوية باستخدام طائرات مقاتلة وطائرات دون طيار بالقرب من البغدادى والرطبة والفلوجة والكسك والموصل ووسنجار وتلعفر.

وتم خلال هذه الضربات تدمير موقع لإطلاق قذائف هاون وسيارة مفخخة ومخبأ أسلحة ووحدتين تكتيكيتين ومنطقة تحشد ومنام للمحاربين وسيارة وبلدوزر وحفار.
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