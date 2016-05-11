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الفيلي: العراق يفتقد الجهد الاستخباري..وداعش يستغل الصراعات السياسية

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الفيلي: العراق يفتقد الجهد الاستخباري..وداعش يستغل الصراعات السياسية الفيلي: العراق يفتقد الجهد الاستخباري..وداعش يستغل الصراعات السياسية

أستاذ العلوم السياسية العراقي، الدكتور عصام الفيلي

قال أستاذ العلوم السياسية العراقي، الدكتور عصام الفيلي، إن محاربة تنظيم “داعش” تفتقد لحضانة توافق سياسي بين الكيانات السياسية مما يجعل التنظيم يأخذ فرصة لالتقاط أنفاسه، مؤكدا أن الصراعات السياسية باتت تعطل عمل والبرلمان.

وأضاف الفيلي خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي مهند العراوي، أن العراق يفتقد الأسلوب والجهد الاستخباراتي في توقيت تتأجج فيه الصراعات السياسية وتحتاج فيه الدولة إصدار العديد من التشريعات والقرارات لترتيب الملفات الأمنية لمواجهة “داعش”.

ورأى الفيلي أن الصراع بين الكتل السياسية العراقية لم يعد صراعا للحفاظ على المكتسبات بل تحول لصراع على البقاء، موضحا أن بعض تلك الكتل تمتلك ما يسمي بالحكومة العميقة وبات لديها أذرع تتحكم في مفاصل الدولة وعليها أكثر من ملف فساد، وبالتالي تدرك أن أي ذهاب وراء الإصلاح السياسي أو إجراء تغييرات سيقوّد وجودها في المشهد السياسي وربما ينتهي بها الأمر وراء القضبان.

وتابع الفيلي أن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وجد نفسه مضطرا أمام غياب أكثر من كتلة بشغل حقيبة البترول، مؤكدا أنه يرغب في معاجلة الأزمة جذريا أمام رغبة أكثر من فصيل سياسي لعرقلة أي عملية للإصلاح، لافتا إلى أن هناك محاولات لإقالته وسحب الثقة منه، وأن هناك كتل سياسية ترغب في عودة العراق للمربع الأول والدخول في أزمة أكبر من سابقتها.

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