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‏تأجيل بطلان إيداع حكم دولي بتغريم “باسم يوسف” 100 مليون جنيه لـ 27 يوليو

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‏تأجيل بطلان إيداع حكم دولي بتغريم “باسم يوسف” 100 مليون جنيه لـ 27 يوليو ‏تأجيل بطلان إيداع حكم دولي بتغريم “باسم يوسف” 100 مليون جنيه لـ 27 يوليو

باسم يوسف

أجلت الدائرة الـ 7 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار حاتم عفيفي وسكرتارية علي السيد، دعوى بطلان إيداع عقد حكم تحكيم دولي صادر بتغريم مقدم البرامج الساخر باسم يوسف ١٠٠ مليون جنيه لصالح مجموعة “قنوات ” إلى جلسة 27 يوليو.

وجاء في صحيفة  الدعوى أن مجموعة “قنوات مصر” استغلت تشابه اسمها مع اسم شركة “سي بي سي”، ونسبت الحكم لها وطالبت باسم يوسف بدفع الغرامة لها في دعوى قضائية وارفقت حكم التحكيم الدولي إلى الدعوى بالمخالفة للقانون والتزوير.

كان المحامي حلمي حمزة، وكيلًا عن الدكتور باسم رأفت محمد يوسف، بالدعوى ضد الممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية “مجموعة قنوات مصر”، الممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية “مركز تليفزيون العاصمة”، “CBC”، الممثل القانوني لشركة “كيوسوفت” للبرمجيات، رئيس القلم المدني بمحكمة جنوب القاهرة.

وحملت الدعوى رقم 1892 لسنة 2015، وقالت إنه بتاريخ 10 نوفمبر 2014 صدر حكم تحكيم دولي، من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي في القضية رقم 941 لسنة 2013، لصالح شركة المستقبل للقنوات التليفزيونية والإذاعية لقنوات “CBC” وليس “قنوات مصر”.

وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 22 فبراير 2015، تمكنت شركة “قنوات مصر، بالتدليس والاحتيال من إيداع حكم التحكيم الدولي بأنه صادر لصالحها هي مستغلة في ذلك التشابه بين اسمها وبين اسم الشركة الأصلية.

 

 

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