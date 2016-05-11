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أب يعذب ابنته حتى الموت بسبب تأخرها في العودة من الدروس الخصوصية

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أب يعذب ابنته حتى الموت بسبب تأخرها في العودة من الدروس الخصوصية أب يعذب ابنته حتى الموت بسبب تأخرها في العودة من الدروس الخصوصية

المتهم

بورسعيد ـ جمال نوفل:

لفظت طالبة في الصف الثالث الإعدادي أانفاسها الأخيرة بعد أن تعدى عيها والدها بالضرب وعذبها حتى فارقت الحياى بسبب تأخرها في العودة للمنزل من الدروس الخصوصية .

بداية الواقعة جاءت عقب قد تبلغ من لقسم شرطة والضواحي بلاغ من مستشفي بورسعيد بوصول فاطمة صلاح، 15 سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادي جثة هامدة.

على الفور أمر اللواء إبراهيم الديب مدير المباحث الجنائية بسرعة كشف أسباب وفاة الطفلة، وبسؤال والدتها اتهمت والدها صلاح مصطفي، 43 عاما، مشرف بمصنع للملابس الجاهزة،  بالتعدي عليها بالضرب والتعذيب بعد أن أوثقها بسلك وقام بوخزها في أماكن متفرقة من جسدها، مبررًا ذلك بتأخرها في العودة من الدروس البخصوصية .

تم القبض على الوالد الذي اعترف تفصيليا بالحادث، وأكد أنه لم يقصد قتلها، وإنما قام بتأديبها، وبالكشف الطبي على الفتاة تبين وجود تجمع دموي بالجمجمة، واشتباه كسر بالجمجمة، وجروج بالذراع، والساعد الأيمن، واشتباه بوجود نزيف في المخ .

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس الأب على ذمة التحقيقات،  واستدعاء الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة .

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