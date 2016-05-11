Pantene لشعر قوي، سميك، وكثيف

تطمح الكثيرات منا إلى الحصول على شعر قوي، وسميك، وكثيف. ولكن الطريق إلى ذلك ليس سهلاً أبداً بدون التساؤلات والتحديات.

ولعل تحقيق حالة من التوازن بين توقعات الحصول على شعر غني بالكثافة والتألق، وبين ما الشعر الذي نمتلكه فعلياً، هو غاية تزداد صعوبتها يوماً بعد الآخر. وخصوصاً عندما نرى صور المشاهير التي تدفعنا إلى الاعتقاد بأن الشعر الغني والكثيف والسميك هو المعيار الطبيعي.

إذاً، وفي حين أن ما نراه على لوحات الإعلان الضخمة قد يكون هدفاً صعب المراس، إلا أن الرحلة للوصول إلى ذلك الشعر الغني والقوي ممكنة فعلياً. وهي تكون فعلياً أكثر سهولة عند فهم أسباب فقدان وتكسر الشعر في المقام الأول، والتعرف على أفضل الأساليب لمنعها ومعالجتها.

هل كمية الشعر التي أفقدها طبيعية؟

تقول خبيرة الأمراض الجلدية المتخصصة في فقدان الشعر الدكتورة فيكي جوليف، أنه من الطبيعي لنا أن نفقد 100 – 150 خصلة شعرة يومياً، وهذا الرقم قد يصل إلى ذروته خلال الأشهر الحارة من العام.

وقد تتضمن أسباب فقدان الشعر مجموعة كبيرة من العوامل التي تتراوح ما بين المشاكل الصحية، والوصفات الطبية، والتوتر لفترات طويلة، وتقلبات الهرموان. وتضيف جوليف أن عوامل التغذية لها دور هام أيضاً في دورة حياة الشعر، حيث لوحظ تزايد معدلات تساقط الشعر لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الغدة الدرقية، ونقص الحديد، أو نقص الفيتامين د.

وفيما يتعلق بالتوتور، تقول جوليف أنه وبحسب تجربتها الخاصة، يُلاحظ أن تساقط الشعر المتزايد لدى المرأة هو رد فعل على التوتر. وتوضح: "الحمية الغذائية القاسية، الأمراض، العمليات الجراحية الحديثة، والولادة، هي جميعاً عوامل معروفة جداً تساهم في زيادة معدل تساقط الشعر، من خلال تحويل دورة حياة الشعر من جزء النمو إلى جزء التساقط".

إذا، كيف يمكنني إصلاح الخلل؟

يجب على متخصص طب البشرة أن يجري معاينة خاصة قبل تقديم أي وصفة طبية، ولكن الدكتور جوليف تقول بأنها تنصح مرضاها بشكل عام بأخذ الفيتامينات الخاصة بالشعر لتطوير صحته. كما وأن الدقائق التي تمضيها المرأة باستخدام أدوات التمليس بالحرارة أو مجففات الشعر في كل صباح، تضيف المزيد من العوائق وتؤدي في نهاية المطاف إلى تكسر وفقدان الشعر. وإن الحد من تلك الصدمات التي يتعرض لها الشعر يساعد في منع المشكلتين في آن واحد.

ما هو سبب تكسّر شعري؟

على الرغم من أن الشعر يعتبر من أقوى المواد الطبيعية في العالم، إلا أنه عرضة للتكسر، خاصة عندما يتعرض للمعالجة المفرطة، والتسريح المفرط، والتعرض الزائد للعوامل الطبيعية مثل الأشعة تحت البنفسجية وبعض المعادن المعيّنة.

ويمكن للتسريح أن يكون ضاراً بشكل خاص للشعر الرطب أو المبلل. وأثبتت الأبحاث أن الشعر الرطب يكون عرضة للتكسر بشكل أكبر 15 مرة مقارنة مع الشعر الجاف، وذلك لأن الماء يبدّل الطبقة الخارجية للشعر ويجعلها أكثر عرضة للضرر.

ويمكن لصبغ الشعر وتراكم المعادن مثل النحاس أن يؤدي إلى التكسر أيضاً، وذلك لأن كلاهما قد يتسببان بتكسّر بنية الشعر.

إذا، كيف يمكنني إصلاحه؟

بعد تنظيف شعرك وقبل أن تبدأي بتسريحه أو تصفيفه، قومي بإزالة الترطيب الفائض على الشعر الرطب من خلال لفّه بمنشفة. وتقول عالمة بانتين الدكتورة جيني توماس: "يعتبر المرطّب عنصراً بالغ الأهمية للحد من ضغط تسريح الشعر. كما أن استخدام مشط ذو أسنان عريضة يعد طريقة مثالية لإزالة تشابك الشعر، بالمقارنة مع الفرشاة".

أما بالنسبة إلى المحافظة على لون الشعر، فإن استخدام شامبو معزز بعناصر البلسم ومصمم خصيصاً للشعر المصبوغ (مثل بانتين علاج الشعر المصبوغ) يمكنه أن يمنع التكسر من خلال الحد من الضرر الذي قد يصيب ألياف الشعر.

إذاً، وبين الشعر ’العادي‘ وشعر المشاهير فائق التألق، هناك الشعر الكثيف والقوي الذي يمكن التحكم به، يمكنك الحصول عليه من خلال معرفة (وتعزيز) ما يلزم للحافظ على خصلات شعر صحية بقدر الإمكان.