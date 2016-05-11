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أغرب ابتكارات المكياج على مواقع التواصل الاجتماعي

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الأربعاء 11-05-2016 14:29

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى وسيلة لتبادل كل الابتكارات والتطورات في عالم التجميل، وتنوّعت الفيديوهات المنشورة على " يوتيوب" Youtube لتعلم السيدة طريقة تطبيق المكياج بخطوات سهلة وبسيطة.

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لكن مع اشتداد المنافسة كثرت الابتكارات، لا سيما في عالم الكونتورينغ Contouring ، الذي لم يعد يقتصر على منطقة الوجه فحسب، إذ ابتكرت المدونات خدع كونتورينغ Contouring لتكبير الصدر، وتنحيف الأرجل، ورفع المؤخرة، واختلفت معها الأسماء من البيكينغ Baking إلى التونتورينغ Tontouring، في وقت شهد عالم التجميل ابتكارات مكياج العين، حيث عمدت المدونات إلى استخدام وسائل غريبة كالملعقة والشريط اللاصق لرسم الأيلاينر، ناهيك عن أساليب رسم الغمازات بالمكياج وخدع تصحيح الحواجب.
تابعي موضوع الجمال في هذا العدد من مجلة " سيدتي"، واكتشفي أغرب تقنيات التجميل التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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