أفضل الزيوت العطرية لـ السبا المنزلي

عند ذهابك إلى صالونات التجميل للحصول على جلسة استرخاء من السبا، قد تشعرين برغبة في الحصول على جميع الروائح التي يضيفونها إلى جسمك في منزلك لتدللي نفسك بها، كلما تسنّى لك الوقت. فهل يمكنك تحقيق هذا الأمر فعلًا؟!

بالتأكيد نعم، فـ"سيدتي نت" سيعطيك الفرصة للتعرّف إلى أفضل الزيوت العطرية المستخدمة في جلسات السبا لتستخدميها في المنزل، كلما أردت ذلك:



1.زيت الخزامى: نستخدم دائماً زيت الخزامى للحصول على الاسترخاء والنوم، كما أنه وسيلة رائعة للتخلّص من التوتر والأرق؛ لذا قومي بتدليك جسمك دائماً بزيت الخزامى ليساعدك على الاسترخاء، بفضل رائحته النفاذة والرائعة.

2.الفانيليا: رائحة الفانيليا من الروائح الحلوة التي يعشقها الكثيرون. فالفانيليا تساعد على زيادة تدفق الدم في الجسم، كما أنها من الروائح المميزة التي يفضّلها الكثير من الرجال، لاسيّما إذا قمت بمزجها مع أحد الزيوت القوية التي تزيد من رائحة الفانيليا.

3.زيت الليمون: الليمون له فوائد طبية كبيرة، لأنه يعمل على تعزيز الذاكرة والحدّ من التوتر، كما أنّ رائحته تستمرّ لفترة طويلة. فعند وضعك قطرات من الليمون في حوض الاستحمام الخاصّ بك، والاسترخاء فيه لبعض الوقت، ستحصلين على رائحة منعشة قوية واسترخاء لا مثيل له.

4.زيت القرفة: تتميّز القرفة برائحتها القوية التي تُشعر بالدفء، لا سيّما إذا قمتِ بإضافتها إلى زيت البرتقال أو زيت الفانيليا، لأنك ستحصلين بذلك على رائحة مميزة وقوية؛ لذا عليك تجربتها لأنها رائعة.

5.زيت الجريت فروت: هو من الزيوت القوية التي يُفضّل مزجها بالزيوت الأخرى كزيت القرفة أو زيت الفانيليا للحصول على رائحة منعشة قوية.