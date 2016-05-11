مهلة 3 أشهر لاستخدام مولدات الكهرباء للمباني في عجمان

قررت الادارة العامة للدفاع المدني في عجمان منح اصحاب المباني السكنية والتجارية التي يتم فيها استخدام المولدات الكهربائية، مهلة 3 اشهر لإيقاف استخدامها وتوصيل الكهرباء للمباني من الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في عجمان، كما تقرر اخلاء المباني من السكان في حالة عدم التزام اصحابها خلال فترة المهلة بتوصيل الكهرباء واتخاذ اجراءات صارمة في هذا الاطار من الادارة العامة للدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط.

وقال العميد صالح سعيد المطروشي مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني في عجمان انه تقرر بناء على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، عدم السماح باستخدام المولدات الكهربائية في المباني السكنية والتجارية في امارة عجمان وعليه تم منح اصحاب المباني التي تستخدم في الوقت الحالي المولدات الكهربائية مهلة لمدة 3 اشهر لتوصيل الكهرباء وسيتم اتخاذ اجراءات صارمة على المخالفين من قبل الدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط.

وذكر ان هنالك تنسيقا ما بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ودائرة البلدية والتخطيط بخصوص توفير الكهرباء لجميع المباني السكنية والتجارية، موكدا توفر الطاقة الكهربائية وليس هنالك حاجة الي استخدام مولدات كهربائية في جميع المباني السكنية والتجارية.

واكد العميد المطروشي ان هذا القرار جاء من اجل سلامة الارواح وحماية الممتلكات ومن الضروري ايقاف عمل المولدات الكهربائية في جميع انحاء الامارة في ظل توفر الكهرباء وليس هنالك حاجة لعملها، مشيرا الى وقوع العديد من الحوادث بسبب المولدات الكهربائية واصبح السبب الرئيسي لوجودها غير فعال وذلك بسبب توفر الكهرباء واستعداد قيام الهيئة الاتحادية بتوصيلها لجميع المباني السكنية والتجارية.

ودعا مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني اصحاب العقارات التي تستخدم المولدات الكهربائية بسرعة التواصل مع الهيئة الاتحادية والتسجيل لتوصيل الكهرباء.