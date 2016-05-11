رئيس كرسى البحوث بأكاديمية ناصر: دخل داعش اليومى يتراوح ما بين1 إلى3 ملايين دولار

قال اللواء طيار هشام الحلبي، رئيس كرسى البحوث بأكاديمية ناصر العسكرية، أن دخل داعش اليومى يتراوح ما بين 1 إلى 3 ملايين دولار، وهناك من 3 آلاف إلى 6 آلاف من جنود داعش من أوروبا، قائلا: "لازم نقرأ ما بين السطور".>وأضاف رئيس كرسى البحوث بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال كلمته بمؤتمر العنف والإرهاب الذى ينظمة مركز بحوث الشرق الاوسط بجامعة عين شمس، أن عدد المتسربين من التعليم في دول الصراع يصل ل 3 مليون طفل، متسائلا" عندما يدفع تنظيم داعش طفلا لديه 13 عاما للمشاركة فى عدد من المذابح فماذا سيفعل عندما يكبر خاصة فى ظل ابتعاد أمثال هؤلاء عن التعليم.

واكد اللواء هشام الحلبي، على انه لو لم تتعاون دول الاقليم، وتقنع أوروبا بضرورة المواجهة فسيأكل الإرهاب الشرق الأوسط وبعض دول أوروبا.

بالصور.. انطلاق مؤتمر العنف والإرهاب وقضايا المجاهدة بجامعة عين شمس