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القابضة لمياه الشرب: القبض على 3 أشخاص حاولوا رشوة أحد الموظفين لتعيين ذويهم

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القابضة لمياه الشرب: القبض على 3 أشخاص حاولوا رشوة أحد الموظفين لتعيين ذويهم القابضة لمياه الشرب: القبض على 3 أشخاص حاولوا رشوة أحد الموظفين لتعيين ذويهم
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية للإيقاع بأحد الأشخاص من خارج الشركة حاول وبصحبته اثنين آخرين عرض مبلغ من المال وقدره 25 ألف جنيه على أحد الموظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لقبول طلبات الالتحاق بالمنحة التدريبية التى تنفذها الشركة لشباب الخريجين من أجل خلق فرص عمل جديدة ضمن خطة الدولة لتقليل نسب البطالة والاستفادة من الطاقات الشابة فى كافة قطاعات الشركة.

وأكدت الشركة القابضة، فى بيان لها، أنه على الفور قام الموظف المختص بدوره بإبلاغ القيادة العليا بالشركة بهذه الواقعة والتى قامت على الفور باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة حيال هذا الأمر وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن وتم توثيق وتسجيل الواقعة بالصوت والصورة وإلقاء القبض عليهم.

ومن جانبه أشاد المهندس حنفى محمد حنفى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بانتماء العاملين للشركة وتحليهم بروح النزاهة والأمانة دون النظر إلى المغريات المادية.
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