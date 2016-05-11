نتنياهو يدعو المصريين للدردشة معه على تويتر غدا الخميس.. اقرأ ماذا قال لهم

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو العرب فى كلا من مصر والسعودية وسوريا والعراق للحديث معه غدا الخميس فى تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
ونشرت الصحيفة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" الدعوة تحت عنوان" أنا.. بأنتظاركم.. دردشوا معى من العالم العربى" .
وتابعت الصحيفة أن سبب الدعوة هو احتفال إسرائيل بذكرى إقامتها التى يطلق عليها " عيد الاستقلال" ، وسيتم توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء الإسرائيلى تحت هشتاج ask netneyahu.
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