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نتنياهو يدعو المصريين للدردشة معه على تويتر غدا الخميس.. اقرأ ماذا قال لهم

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نتنياهو يدعو المصريين للدردشة معه على تويتر غدا الخميس.. اقرأ ماذا قال لهم نتنياهو يدعو المصريين للدردشة معه على تويتر غدا الخميس.. اقرأ ماذا قال لهم
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو العرب فى كلا من والسعودية وسوريا والعراق للحديث معه غدا الخميس فى تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.

ونشرت الصحيفة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" الدعوة تحت عنوان" أنا.. بأنتظاركم.. دردشوا معى من العالم العربى" .

وتابعت الصحيفة أن سبب الدعوة هو احتفال إسرائيل بذكرى إقامتها التى يطلق عليها " عيد الاستقلال" ، وسيتم توجيه الأسئلة لرئيس الوزراء الإسرائيلى تحت هشتاج ask netneyahu.

تخاريف نتنياهو.. رئيس وزراء تل أبيب يواصل الهذيان.. بعد إعلان الجولان تحت سيادة إسرائيل يجتر ذكريات التهديد بإرسال قوات عبرية لفك حصار السفارة بالقاهرة2011.. ويستفز مشاعر المصريين ويصفهم بـ"المتوحشين"

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