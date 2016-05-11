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لجنة القوى العاملة تهدى الموظف علاوة تشجيعية 2.5%بالمادة 38 من الخدمة المدنية

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لجنة القوى العاملة تهدى الموظف علاوة تشجيعية 2.5%بالمادة 38 من الخدمة المدنية لجنة القوى العاملة تهدى الموظف علاوة تشجيعية 2.5%بالمادة 38 من الخدمة المدنية
وافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها المنعقد اليوم، الأربعاء، على المادة (38) من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من ، التى تنص على منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى.

وتنص المادة على: "يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفى.

وذلك طبقاً للشروط الآتية:


>(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

(2)ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام

(3)ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

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