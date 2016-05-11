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محافظ القاهرة: رفع أنقاض حريق الغورية وبدء حصر الخسائر ومخصصات التعويض للمضارين

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محافظ القاهرة: رفع أنقاض حريق الغورية وبدء حصر الخسائر ومخصصات التعويض للمضارين محافظ القاهرة: رفع أنقاض حريق الغورية وبدء حصر الخسائر ومخصصات التعويض للمضارين

حريق الغورية

أصدر اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، تعليماته بسرعة رفع أنقاض، وآثار حريق منطقة الغورية، والذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

كما أعلن تشكيل لجنة هندسية فورية، لمعاينة العقار رقم 13 ( مكون من أرضي و7 طوابق)، بحارة حلقوم الجمل، والذي شب به الحريق، ما أسفر عن الاتيان على 4 محلات، و10 باكيات تمارس نشاط تجارة، وتخزين الاقمشة.

ووجه “تيمور”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، بنقل حالتي الإصابة، إلى مستشفى الحسين، ومتابعة حالتهم

كما وجه خلال تفقده لموقع الحريق، بمرافقة رئيس الوزراء، رئيس حي وسط، بسرعة بدء أعمال حصر الخسائر، والأضرار المادية، التي نتجت عن الحريق، ومعاينة الموقع بعد انتهاء أعمال النيابة، والبحث الجنائي.

وجاءت التوجيهات، للتمكن من تحديد حجم التعويضات، التي ستخصصها وزارة التضامن الاجتماعي، للمتضررين من أصحاب المحلات المحترقة .

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، باندلاع حريق بأحد عقارات منطقة الغورية بالأزهر.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومحاصرة النيران، لمنع امتدادها لباقي محلات الأقمشة المحيطة، وتمت عمليات الإطفاء ثم التبريد لموقع الحريق، مع تأمين الموقع كاملًا لحماية أرواح سكان المنطقة .

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