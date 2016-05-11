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‏«العليا للانتخابات» تعلن ميعاد الاقتراع على مقعد النائب المتوفى بالفيوم

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‏«العليا للانتخابات» تعلن ميعاد الاقتراع على مقعد النائب المتوفى بالفيوم ‏«العليا للانتخابات» تعلن ميعاد الاقتراع على مقعد النائب المتوفى بالفيوم

اللجنة العليا للانتخابات

تلقت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس، كتابًا من رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، يوضح فيه صدور قرار من المجلس بتاريخ الـ 8 من مايو الجاري.

وأفاد القرار، بحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء، بخلو المكان الذي يشغله النائب محمد مصطفى محمد عبده الخولي، عن الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم، وذلك للوفاة.

واجتمعت اللجنة، لنظر ترتيبات إجراء انتخاب تكميلي بالدائرة المذكورة.

وقررت دعوة الناخبين في الدائرة، للاقتراع على المقعد يومي 14 و15 يونيو المقبل في الخارج، ويومي 15 و16 يونيو المقبل في الداخل.

وأضافت أنه في حالة الإعادة، ستتم يومي 24 و25 يونيو في الخارج، ويومي 25 و26 يونيو في الداخل.

كما أعلنت اللجنة فتح باب التقدم بطلبات الترشح يوم 14 مايو الجاري، ويستمر التقديم مدة 7أيام.‏

 

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