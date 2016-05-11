شون مطاى بالمنيا تستقبل 37 الف و745 أردب قمح من المزارعين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى بالمنيا عن استقبال 37 الف و745 اردب قمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد المحصول بالشون المخصصة لتخزين القمح والتى يصل عددها الى 6 شون على مستوى المركز.

وجه اللواء ناصر فتحى رئيس المدينة المسئولين عن الشون الزراعية بضرورة تامين الشون وتسهيل اجراءات استلام القمح من المزارعين والوقوف على حالة الشون الزراعية المتواجدة بنطاق المركز واستعدادها لاستقبال محصول القمح من المزارعين تيسيراً عليهم فى تسليم نتاج القمح مؤكداً على حرص الوحدة المحلية على استيفاء كافة الاستعدادات والاجراءات وتذليل العقبات التي تواجه موردي القمح هذا العام .

وناشد رئيس المركز الموردين والمزارعين بالتوجه الى تسليم محصولهم من القمح الى باقى الشون المتواجدة بالمركز نظراً لامتلاء الشونة المركزية رقم 2 بمطاى .

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