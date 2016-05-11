انطلاق مهرجان كان السينمائي بفليم من إخراج وودي ألن

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان كان في دورته التاسعة وستين لثالث مرة بعرض فليم للمخرج الأمريكي الشهير وودي ألن، وسط توقعات بأن تؤول جوائز المهرجان إلى نجوم كان "المفضلين".

> ينطلق اليوم الأربعاء (11 من مايو/ أيار 2016) مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته التاسعة والستين بعرض افتتاحي لفيلم المخرج والمؤلف الأمريكي الشهير وودي ألن.

ويعقد المهرجان في الفترة من 11 إلى 22 مايو/ آيار. ويدور فيلم الافتتاح "كافيه سوسيتي" بطولة جيسي إيزنبرغ وكريست ستيوارت حول قصة شاب يصل إلى هوليوود خلال ثلاثينيات القرن الماضي يحدوه الأمل في العمل في صناعة السينما.

وقال مدير المهرجان تييري فريمو لرويترز "عندما نكبر سنقول لأطفالنا..هل تعلمون لقد كنت أعيش في وقت أفلام وودي ألن. أعتقد أنه واحد من أعظم صانعي الأفلام".

ورغم أن ألن لم ينافس قط بأفلامه على جوائز المهرجان المرموق، الذي تستضيفه مدينة كان الواقعة في الريفييرا الفرنسية، فهو نجم مفضل في كان، إذ أنه ولثالث مرة يعرض فيلم له في الافتتاح، بينما تشارك مجموعة من النجوم بأفلامهم في المسابقة الرئيسية.

وقال جاي ويسبرغ الناقد في مجلة فارايتي لوكالة رويترز إن "المنافسة هذا العام تقتصر تقريبا على نجوم كان المفضلين.. النجوم الأعزاء لدى كان"، مضيفا "فريمو من النوع الذي يحب أن يمنح الجوائز لأصدقائه. من النوع الذي يحب أن يجد الناس الذين يعرفهم يعودون للمهرجان عاما بعد الآخر".

وبينما تحظى الأفلام المتنافسة في المسابقة الرسمية بكل الاهتمام سيذهب قدر كبير منه الأضواء إلى أفلام خارج المنافسة بينها فيلم "ذا بي.اف.جي" للمخرج الأمريكي ستيفن سبلبيرغ.

وتشارك النجمة الأمريكية الحاصلة على جائزة أوسكار جوليا روبرتس للمرة الأولى في كان في فيلم "موني مونستر" الذي يُعرض خارج المنافسة وهو من إخراج الممثلة جودي فوستر ويشاركها البطولة جورج كلوني.

وسيشهد المهرجان هذا العام إجراءات أمن مكثفة في ظل المخاطر الأمنية التي تواجهها فرنسا.

و.ب/ش.ع (رويترز)

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