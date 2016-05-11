8 نصائح من "سنتر بوينت" لابتكار جو عائلي

بمناسبة يوم الأسرة العالمي في 15 مايو كشفت دراسة أجرتها سنتربوينت لتجارة التجزئة العائلية في المنطقة، بأن أكثر من 48 % من المشاركين قالوا أنه لا يسعهم إيجاد وقت كافٍ لعائلاتهم، بينما قال 87 % منهم إن قضاء الوقت مع الأسرة هو أكثر ما يتطلعون إليه في نهايات الأسبوع. لذلك تبين لوسي بروس، مؤسسة حضانة "هوم جرون تشلدرنز إيكو نيرسري"، والتي تعاونت مع سنتربوينت، .. تبين للأبوين هذه الحقائق للمساعدة في التوعية بأهمية الوقت العائلي.

كشفت العلامة التي تتمتع بشعبية كبيرة بفضل ما توفره من تنوع كبير في الأزياء وملابس الأطفال والإكسسوارات ومواد التجميل والديكورات المنزلية، الحقائق الآتية في دراستها:

1 - في حياتنا المعاصرة نمضي ساعات أطول في السعي إلى تحقيق أهدافنا المهنية. وبينما قال أكثر من 44% من المشاركين في الدراسة بأنهم يقضون ما يزيد على تسع ساعات في العمل.

2 – الوقت الذي تمضيانه مع الأسرة يقلل من التأثير السلبي على الصحة. خصوصاً الأطفال.

3 - الروابط الأسرية الوثيقة والحصول على الدعم العاطفي القوي له أثر إيجابي بالغ على الصحة الجسدية والنفسية.

تجربتان

كأم لثلاثة أطفال تصرح لوسي بروس، مؤسسة حضانة "هوم جرون تشلدرنز إيكو نيرسري"،

وصاحبة أعمال ومؤسسة جمعية "هارموني هاوس" الخيرية، بأنها تشعر بأنها تتولى مسؤوليات أكبر مما تستطيع إنجازه. تستدرك قائلة: "لكن دوري في حياة أطفالي وقضاء الوقت معهم أصبحت تلك أولوية أساسية بالنسبة لي، وكان الأثر الذي لمسته عليهم وعلى حياتي مدهشاً بالفعل."

وفي تعليقه على الدراسة قال مانو جيسواني، الرئيس التنفيذي لدى علامة سنتربوينت: "عندما كنت أصغر سناً كنت أفوّت الكثير من الأوقات الثمينة مع الأسرة بسبب التزامات العمل. لذلك أحرص على قضاء الوقت النوعي مع زوجتي وأطفالي في نهايات الأسبوع وفي الإجازات العائلية. ولأن سنتربوينت علامة عائلية الطابع، فإننا نهتم بعملائنا ومعظمهم متزوجون ولديهم أطفال. نريد أن نشجعهم على تقدير تلك المرحلة الثمينة من حياتهم".

تعاونت سنتربوينت مع الشخصيات الإقليمية المؤثرة في التربية وأسلوب الحياة، لوسي بروس وكايا سكوت وديانا خليل، لتقديم المشورة حول قضاء وقت مميز مع العائلة. كما تعاونت العلامة مع "سكي دبي" و"عالم فيراري أبوظبي" لاصطحاب 12 متسوقاً محظوظاً في دبي و 10 في أبوظبي إلى يوم للعائلة مع سنتربوينت. وقد تم اختيار عائلات من عملاء المركز للفوز بقسيمة هدايا من العلامة.

نصائح لوقت مميز

أبرز نصائح لوسي بروس حول كيفية قضاء وقت نوعي مميز مع الأطفال، لكل العائلات

1 - ابتعدوا عن الأجهزة: ضعوا هواتفكم بعيداً أو على الشحن فيما تقضون الوقت مع الأسرة. احرصواعلى منحها كامل الاهتمام وسترون أن الأطفال أصبحوا أقل إزعاجاً وأقل محاولة في لفت الانتباه.

2 - كونوا مستعدين لإحداث الفوضى وتقبلا الأمر

3 - لا تستبعدوا بعض الأنشطة، لأنها ستستغرق وقتاً أطول أو تتطلب تنظيفاً أكثر فيما بعد.

4 - استمتعوا باللحظات التي تعيشونها مع الأسرة، وفكروا بأساليب مبتكرة وممتعة ليبقى الأطفال مهتمين بها، فاللحظات التي ستعيشونها تستحق كل الوقت والجهد.

5 - دعوهم يتولون القيادة واتبعوا خطواتهم

6 - تتعرفا على طريقة تفكيرهم وأسلوبهم في الحياة. من خلال ممارستهم للأنشطة فذلك يساعكدم في تحقيق تواصل أفضل معهم.

7 - تحدثوا عن اليوم وتنفسوا بعمق واستمتعوا باللحظة التي تعيشون فيها. أكثر من الحديث عن الغد والتوتر حيال المستقبل

8 - خصصوا وقتاً أطول لإبداء المحبة والتعاطف، فلا تتسرعوا في الحكم وكونوا قدوة للأطفال. خذوا الوقت الكافي لتشرحوا لهم بأن ما فعلوه كان خطأ، واطلبوا منهم أن يخبروكم كيف يمكن تصحيح الأمر. كرروا الموقف وتحدثوا عما كان بالإمكان القيام به بشكل مختلف، وأكدوا لهم دوماً أنكم تحبونهم في كل الأحوال.