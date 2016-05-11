وزير العدل السعودى يدعو لتعزيز التعاون العربى والدولى فى مجال القضاء

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ58 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل السعودى وليد محمد الصمعانى، ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب، وهى: مصر والكويت والبحرين والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وموريتانيا ، ورأس وفد مصر وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم.

وأكد وزير العدل السعودى وليد محمد الصمعانى فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية أهمية الاجتماع، والذى يحفل بالعديد من الموضوعات الهامة، فى مقدمتها مكافحة الإرهاب وتوحيد التشريعات العربية ومشروع البرتوكول العربى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى، ووضع آلية تنفيذية لها.

ودعا الصمعانى، إلى ضرورة تعزيز التعاون العربى والدولى فى المجالات القضائية والقانونية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، معربا عن أمله فى أن يخرج الاجتماع بتوصيات تتوافق مع التطلعات والتحديات التى تشهدها المنطقة العربية.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير وجيه حنفى، إن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات الهامة منها مشروع البروتوكول العربى، حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشرى، ومشروع إنشاء مركز عربى للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة.

- بدء أعمال اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية