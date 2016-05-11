"عمليات بغداد": إحباط تفجير انتحارى فى منطقة "المشاهدة" العراقية

أحبطت قوة تابعة لقيادة "عمليات بغداد" الأربعاء، هجوما إرهابيا لتنظيم داعش شمالى العاصمة العراقية.

وذكر بيان لقيادة"عمليات بغداد" أن بناءً على معلومات استخبارية تمكنت قوة من اللواء 59 من محاصرة أربعة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة كانوا يعتزمون استهداف المدنيين العراقيين وضيقت الخناق عليهم، مما اضطرهم إلى تفجير أنفسهم فى منطقة المشاهدة -البوخميس شمالى بغداد.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية وقيادة "عمليات بغداد" العميد سعد معن صرح بأن الاعتداء الإرهابى بسيارة مفخخة على سوق شعبية بمدينة الصدر شرقى العاصمة، وتبناه تنظيم داعش، أسفر عن 28 قتيلا وعشرات الجرحى.

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