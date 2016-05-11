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الأهلي: أندرلخت خاطبنا رسميا لضم تريزيجيه بشكل نهائي

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الأهلي: أندرلخت خاطبنا رسميا لضم تريزيجيه بشكل نهائي الأهلي: أندرلخت خاطبنا رسميا لضم تريزيجيه بشكل نهائي

أكد عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، أن أندرلخت خاطب النادي بشكل رسمي لضم محمود حسن "تريزيجيه" بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

وقال عبد العزيز عبد الشافي في تصريحات للصحفيين: "أندرلخت أرسل لنا خطابا رسميا يطالبنا فيه بضم محمود حسن (تريزيجيه) بشكل كامل".

وأضاف "النادي البلجيكي أكد على التزامه بكافة بنود التعاقد، لضم اللاعب بشكل رسمي".

"تريزيجيه" انضم لأندرلخت بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة لمدة موسم، على أن تكون الأولوية للنادي البلجيكي في ضمه بشكل كامل بعد انتهاء فترة الإعارة.

وتنتهي إعارة "تريزيجيه" مع أندرلخت بعد شهرين من الآن، حيث يجب على أندرلخت ضمه بشكل رسمي قبل نهاية تلك الفترة.

وشارك "تريزيجيه" مع أندرلخت في 7 مباريات بمختلف البطولات، صنع فيهم هدفا وحيدا ولم يسجل اي هدف.

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