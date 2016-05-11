إجراءات أمنية مشددة في فرنسا.. وكلوني وأمل يتحضران لمهرجان "كان"

تشهد مدينة كان الفرنسية، على غير عادتها هذا العام، قبل افتتاح مهرجانها السينمائي الأكثر شهرة في العالم بساعات، احتياطات أمنية مكثفة وانتشاراً كبيراً لرجال الشرطة ولوحدات مدربة من الجيش الفرنسي تتجول في شوارع المدينة.

وفرضت باريس هذه الإجراءات الصارمة، خوفاً من أن تتكرر حادثة اعتداءات نوفمبر الإرهابية التي طالت العاصمة باريس أثناء المهرجان.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات حتى نهاية المهرجان في 22 من مايو الجاري، حيث أن فرنسا لا تزال تعيش حالة الطوارئ.

وينتظر العالم اليوم افتتاح المهرجان بدورته الـ 69 بفيلم "Café Society" للمخرج الأمريكي وودي ألن Woody Allen وتمثيل كريستين أستيوارت Kristen Stewart وجيس أيسنيرغ Jesse Eisenberg.

وقد وصل الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني George Clooney وزوجته أمل علم الدين يوم أمس الثلاثاء إلى العاصمة الفرنسية استعداداً للمشاركة في حفل الافتتاح والتحضير لعرض فيلم "وحش المال" من بطولة كلوني وإخراج الممثلة جودي فوستر Jodie Foster.

يذكر أن مهرجان "كان" هذا العام سيكرم النجم الأمريكي الشهير الممثل روبير دو نيرو Robert De Niro عن مسيرته الحافلة في العطاء السينمائي.