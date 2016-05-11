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سامو زين يطلب اعتذاراً رسمياً من النجم أحمد آدم عن هذا الفيديو

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الأربعاء 11-05-2016 14:42

استغاث المطرب السوري سامو زين بالصحافة والإعلام وجميع قيادات الدولة المصرية، لطلب اعتذار فوري عما قدمه النجم الكوميدي أحمد آدم، في حلقته الأخيرة من برنامجه الشهير "بني آدم شو"، من سخرية بحق ضحايا سوريا في معارك حلب، مؤكدا أن الموت لا يصلح موضوعاً للضحك.
سامو نشر الاستغاثة فجر اليوم عبر حسابه على الفيس بوك معبراً عن مشاعر عدد كبير من السوريين قائلاً: "أطالب وأستغيث بجميع وسائل الإعلام وجميع الصحفيين المحترمين وجميع الإعلاميين الموقرين وجميع المسؤولين في جمهوريه العربية الحبيبة على الرد والاعتذار الفوري من الفنان تحت مسمى أحمد آدم على ما قدمه في برنامجه عن السوريين عن كميه الإهانة والاستهزاء التي طرحها في البرنامج !!!! هل يعقل أن الموت أصبح ماده للضحك ؟؟؟؟ صديقي المتجرد من الإنسانية أحمد آدم اعرف أنك صدمت السوريين جميعا بكلامك أرجو منك الاعتذار الفوري منك ومن محطتك".
سامو حصل على بعض ما أراد من متابعيه من جمهور مصر الذين ابدوا اعتذاراً عن السخرية من الأوضاع في سوريا، وأبدوا تضامنهم مع السوريين، وأكدوا أن المأساة في حلب لا يمكن أن تكون مثارا للضحك أو السخرية.
تري هل يعتذر أحمد أدم لسامو زين والشعب السوري كله عن هذا المقطع الساخر؟

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