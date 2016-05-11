أنجلينا جولي تتصدر لائحة أكثر شخصية مرموقة لعام 2016

تصدرت النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie لائحة أفضل امرأة مرموقة ومحترمة حول العالم لعام 2016، وذلك بعد الاستطلاع الذي أجراه موقع استطلاعات الرأي YouGov شمل 23 دولة حول العالم.

ولم تكن جولي البالغة من العمر 40 عاماً نجمة هوليوود الوحيدة في اللائحة، حيث حلت سيلين ديون Celine Dion في المرتبة السادسة، والممثلة ساندرا بولوك Sandra Bullock في المرتبة الـ10، والنجمة العالمية شاكيرا Shakira في المرتبة الـ11 ومادونا Madonna في الـ12 وإيما واتسون Emma Watson في الـ13 وتايلور سويفت Taylor Swift في الـ14 وميريل ستريب Meryl Streep في الـ15، وجينيفر لورنس Jennifer Lawrence في المرتبة 18 وفيكتوريا بيكام Victoria Beckham في الـ19.

وفي سياق متصل، أصدر أيضاً موقع " YouGov " لائحة خاصة بالرجال وضمت على غرار الأولى 20 شخصية، إلا أن حضور نجوم هوليوود على لائحة الرجال جاء خجولاً بعض الشيء، حيث حل النجم الصيني جاكي شان Jackie Chan في المرتبة الرابعة، والممثل العالمي براد بيت Brad Pitt في المرتبة الـ14.

يذكر أن هناك عدداً من العلماء والسياسيين ورجال الدين والإعلاميين وردت أسماؤهم أيضاً في اللائحتين وعلى رأسهم الملكة اليزابيث الثانية Elizabeth التي حلت في المركز الثاني وهيلاري كلينتون Hillary Clinton في المركز الثالث وبيل غايتس Bill Gates الأول على لائحة الرجال تبعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama في المركز الثاني.