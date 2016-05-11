توم كروز يخذل ابنته سوري

أثبت الممثل العالمي توم كروز Tom Cruise مجدداً أنه أب فاشل، بعد أن تغيّب عن حفل عيد ميلاد ابنته الصغيرة سوري Suri الـ10.

واحتفلت سوري كروز منذ أسبوعين بعيد ميلادها مع والدتها كايتي هولمز Katie Holmes بحضور بعض من الأصدقاء والعائلة، وبغياب لافت لوالدها النجم المتواجد حالياً في لندن.

وتمكنت عدسات كاميرات الباباراتزي من التقاط الصور للطفلة مع والدتها صباح يوم الاحتفال بعيد ميلادها، وقد بدت علامات الحزن على وجه الصغيرة التي لم تر والدها منذ حوالى الـ3 أعوام.

وكانت الصحف العالمية قد تناولت كثيراً موضوع إهمال كروز لابنته، وعدم رؤيتها، إلا أن ذلك لم يؤثر في مشاعره على ما يبدو.

يُذكر أن بعض التقارير كانت قد ذكرت سابقاً أن الممثل البالغ من العمر 53 عاماً حاول الحصول على حضانة ابنته سوري من طليقته البالغة من العمر 37 عاماً، التي تنوي الزواج بصديقه ، وكان عازماً على الدخول في معركة قضائية طويلة للمطالبة بحضانة ابنته.