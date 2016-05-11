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ماذا حصل في جلسة محاكمة نورغول يشلشاي بتهمة القدح والذم؟

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الأربعاء 11-05-2016 18:58

تجاهلت الممثلة التركية نورغول يشلشاي دعوى زميلها أركان بيتككايا ضدها في محكمة "باكيركوي"، و التي وجه لها فيها تهمة القذف والتشهير به وبسمعته، لفضحها سلوكه السيء معها خلال تصويرهما مسلسل "حطام".
وكانت نور قد نفت التهمة في جلسة الإستماع لها، وقاطعت محامي أركان مرّات عدة، وخرجت متجهّمة الوجه غير راضية عن سير الجلسة التي لم تبتّ بالأمر، وأرجأته إلى جلسة ثانية قريبة.
وجاء تجاهل نورغول يشلشاي القضية عبر بدءها تصوير المشاهد الأولى لفيلمها السينمائي "فرصة ثانية" الذي يعبّر عن حالة نورغول الحالية، إذ أنّ الفيلم هو العمل الفني الثاني لها مع الممثل والمغني أوزجان دنيز، الذي طلبها بالإسم لتشاركه بطولة فيلمه وهو من تأليفه وإخراجه أيضاً.
واستمتعت نورغول حسبما صرحت للمقربين منها بأجواء بروفة القراءة الأولى، وصور تسويق الفيلم الدافئة والمريحة نفسياً، وأبدت سعادتها بالعمل ثانيةً مع أوزجان دنيز بعد مسلسلهما الأول "قصر الحب" الذي حقق نجاحاً محلياً وعالمياً وعرض في عدد كبير من دول العالم.
ويعد فيلم "فرصة ثانية" بمثابة هدية جميلة لنورغول يشلشاي بمناسبة عيد ميلادها الأربعين.

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