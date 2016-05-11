صبا مبارك نجمة غلاف "سيدتي": لهذا السبب ابتعدت عن الدراما السورية

القاهرة - محمد خالد تصوير - محمود عبدالسلام- ماكياج - أحمد الخواجة تسريحة - هيثم دهب

حالة فنية خاصة وسط نجمات الساحة العربية، لأنها قادرة على التنوع والاختلاف من عمل لآخر. استطاعت أن تترك بصمات في الفن العربي بين الدراما التاريخية والاجتماعية، ومازالت لديها الرغبة في المزيد لأن أحلامها بلا نهاية وإصرارها لا يتوقف. إنها صبا مبارك التي تعد من النجمات القليلات اللواتي حققن نجومية في كل البلدان العربية، لقدرتها على تطوير نفسها، وهي تدخل مغامرة فنية جديدة مع أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ حرصنا على الالتقاء بها وتحدثنا إليها.

ما سبب قرارك بالمشاركة في مسلسل «أفراح القبة»، وما الذي جذبك إليه؟

كل العناصر الجيدة توافرت في هذا المسلسل، بدايةً من الرواية لأديب نوبل نجيب محفوظ والمخرج الموهوب محمد ياسين ومهندس الديكورمحمد عطيه والموسيقى التصويرية للرائع هشام نزيه ومدير التصوير عبد السلام موسى.

والرواية جذبتني منذ اللحظة الأولى لقراءتها؛ لأنني وجدتها تقدمني بشكل جديد. وأيضاً نجوم العمل اياد نصار ومنى زكي وصابرين هم بمثابة إضافة كبيرة.

إن تواجد كمّ من النجوم في عمل ما يعتبر عامل جذب، وميزة مهمة جداً؛ لأن العمل يكون مثيراً لاهتمام الجمهور الذي يحب أن يرى هذا الكم من النجوم معاً.

ما سبب السرية الكبيرة التي تحيط بمسلسل «أفراح القبة» منذ البدء في تصويره؟

ليست سرية، ولكن المشروع به تفاصيل كثيرة، وشخصيتي ضمن نسيج كبير وصنّاع العمل لا يحبون أن يبنوا توقعات عند الجمهور عن العمل. ولذلك، كان الاتجاه إلى عدم الحديث عن تفاصيل لأنها تقتنص منه، لأنه كتلة واحدة ويحب كل صنّاعه أن يخرج للنور دون توقعات أو تفسيرات مسبقة.

لماذا اخترت مسلسل «أفراح القبة» فقط لتقديمه هذا العام في رمضان؟

قررت المشاركة بمسلسل «أفراح القبة» لأنه لا يتحمل أن أشارك في أعمال أخرى بجانبه. علماً أنني كنت أصور أكثر من عمل سابقاً، لكن هذا المشروع قررت أن أتفرغ له. ورغم أنني تلقيت عروضاً كثيرة للعمل في مسلسلات متعددة، إلا أنني رفضت حتى يخرج هذا المسلسل بالشكل الذي يرضيني وأحقق من خلاله الاختلاف المنشود.

كيف ترين المنافسة هذا العام في رمضان؟

مختلفة تماماً عن الأعوام الماضية؛ لأن عدد المسلسلات أقل. لكن هناك 5 مسلسلات جيدة ستتم مشاهدتها بشكل كبير. والموضوع يحسب للكيف أكثر من الكمّ. والأهم أن تكون الأعمال جيدة لأن هذا مفيد جداً للجمهور الذي ينتظر الموسم الرمضاني بفارغ الصبر ويسمع على مدار شهور كاملة عن أعمال تصور ويتابع أخبار نجومه. ولذلك ينتظر ما يقدمونه. وهذا يمثل عبئاً على النجوم بضرورة بذل أقصى ما في وسعهم للظهور بأفضل صورة.

وتضيف: «أتمنى أن يخرج المسلسل بشكل متميز». وتقول بلهجة مليئة بالتفاؤل: «أتمنى أن يكون أهم مسلسل في الدنيا. لكن، أيضاً، لدي رغبة في ظهور أعمال أخرى جيدة».

الكثيرون يتساءلون لماذا ابتعدت صبا مبارك عن الدراما السورية رغم حبك لها؟

بصراحة، بسبب الدمار السياسي، أصبح الإنتاج السوري أقل. وأشعر أن الحق والعدل والإنصاف تقضي بترك النجوم السوريين يعملون بها لأنهم أحق بالعمل الآن في ظل تراجع الإنتاج بشكل كبير. أدعو الله أن يعيد الأمن والاستقرار لسوريا وأن تتمكّن من استرجاع بريقها الفني. وأن يعود الناس إلى بيوتهم قريباً. ويشرفني أن أعمل مجدداً في الدراما السورية التي صنعت اسمي.

هل سرق الفن صبا مبارك من حياتها الخاصة؟

لا أحب الإجابة عن الأسئلة الشخصية.

أحلامي بلا نهاية

ماذا تبقى من أحلامك؟

أحلامي كبيرة. وأسعى دائماً لتحويلها إلى أهداف. فأنا أؤمن أننا لو توقفنا عن تحقيق أحلامنا سوف نعجز ونكبر. وأستيقظ من النوم يومياً على طموح جديد يتحول لإصرار فأحلامي بلا نهاية.



أجيد الرسم ولكن...

والدتك الفنانة التشكيلية هل أثّرت في شخصيتك؟

والدتي لعبت دوراً كبيراً في حبي للفن وعلمتني وأنا طفلة عشق هذا المجال؛ لأنني كنت أذهب معها إلى كل معارض الفن التشكيلي. ومن كثرة حبي للفن درست الرسم ثم التمثيل والإخراج. ولا أقارن بوالدتي في الرسم ثم تضحك وتقول: «أرسم ولكن ليس عندي ثقة في أعمالي حتى أعرضها للجمهور».

الخيول والدرّاجات البخارية

أما عن هوايات صبا فقالت: «أحب كثيراً الخيول وأعشق النظر إلى جمالها وسحرها. كما أنني أتقن جيداً ركوب الخيل وأشعر أنني أرفرف في الفضاء. والنظر إلى الخيل يجعلني أرتاح نفسياً، وكذلك الدراجات البخارية أعشق قيادتها. والميزة أن الخيل والدراجات البخارية يجعلانني أقود بلا قيود أو حواجز وأرفرف في السماء».

وأضافت: «أحب كثيراً القراءة في الشعر والأدب والسياسة، فالقراءة ساحرة جداً وتساعد على التنفّس السليم وزيادة الإدراك وتغذية العقول. وأتمنى أن أجد الوقت لمزيد من القراءة»

هل ترغب صبا مبارك في الوصول إلى نجومية فنانة معينة؟ لماذا تواجدها السينمائي لم يصل إلى نجوميتها في الدراما؟ ما ذكرياتها عن اللقاء الأول مع الفنان الراحل نور الشريف؟ لماذا قررت صبا مبارك أن تكون منتجة: رغبةً في المال أم حباً لهذا المجال؟ كل الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها من الأمور تجدونها في اللقاء مع الفنانة صبا مبارك في العدد 1836 من مجلة "سيدتي" النوجودة حالياً في الأسواق

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