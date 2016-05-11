رغم وفاة أقاربهم مسلسلات رمضان تمنع هؤلاء الممثلين من الحداد

على الرغم من الآلام التي يعيشها الفنانون لوفاة أفراد من عائلاتهم، يبدو بعضهم مرغماً على تجاوز آلامه والعودة سريعاً إلى الاستوديو لاستكمال تصوير أعمال فنّية، خصوصاً تلك التي ستعرض في رمضان، والتي لا تترك مجالاً لهم حتى لعيش فترات الحداد.

فبعد أيام قليلة على دفنها والدها، وعلى الرغم من الحالة النفسية السيئة التي تعيشها، اضطرّت الفنانة الشابة هبة مجدي للعودة إلى الاستوديو لاستئناف تصوير دورها في مسلسل "ولد فضة" الذي يجمعها بعمرو سعد وسوسن بدر.

وتؤدي هبة من خلاله شخصية فتاة تدعى شمس تعمل في مجال ميكانيك السيارات، وبسبب دورها ستتخلى عن جمالها ورومانسيتها التي عرفها الجمهور بها.

من جهتها، حاولت الفنانة القديرة رجاء الجداوي أن تخرج من أحزانها بالمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة"، حيث عادت إلى تصويره بعد أقل من أسبوع على وفاة زوجها.

وتتحدّى رجاء آلامها بشكل مرهق كونها تؤدّي شخصية كوميدية في العمل الذي يشارك في بطولته داليا البحيري وسمير غانم وخالد سرحان.

ومنذ أيام عادت الفنانة أميرة العايدي إلى الاستوديو لاستئناف تصوير دورها في مسلسل "الميزان"، متحدّية سوء حالتها النفسيّة بعد وفاة طليقها ووالد ولديها سارة ويوسف الفنان وائل نور، الذي توفّي عن عمر يناهز الـ 55 عاماً بعد أزمة قلبية كما تشارك أميرة أيضاً في مسلسل "ولد فضة".

وبعد وفاة شقيقه الأصغر محمود بعد صراع مع المرض بأيام قليلة، اضطرّ الفنان القدير صلاح عبد الله لطي صفحة الأحزان والعودة لاستئناف تصوير دوره في مسلسل "أبو البنات" مع مصطفى شعبان، كما يشارك صلاح كضيف شرف في مسلسل "شقة فيصل" الجاري تصويره حالياً.

وعلى النطاق الإعلامي وبعد يومين فقط على وفاة والده الإعلامي القدير أمين بسيوني، عاد الإعلامي تامر أمين لتقديم برنامجه على قناة "الحياة"، وهو برنامج يومي يعرض على الهواء مباشرةً.

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