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السيسى يؤكد أهمية التصدى لاستخدام الإرهابيين للمواقع وشبكات التواصل

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السيسى يؤكد أهمية التصدى لاستخدام الإرهابيين للمواقع وشبكات التواصل السيسى يؤكد أهمية التصدى لاستخدام الإرهابيين للمواقع وشبكات التواصل
استقبل الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الأربعاء، يعقوب عبد المحسن الصانع وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت، وذلك بحضور المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير العدل والأوقاف الكويتى استهل اللقاء بنقل تحيات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى الرئيس، مُعرباً عما تكنه الكويت قيادةً وشعباً من مودة وتقدير لمصر باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.

وعبر وزير العدل الكويتى عن خالص تعازيه فى شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع بحلوان مؤخراً، مؤكداً على وقوف الكويت بجانب وحرصها على تعزيز الجهود العربية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس رحب بالوزير الكويتى، متمنياً لدولة الكويت وشعبها الشقيق كل الازدهار والتقدم. وطلب نقل تحياته إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مشيداً بمواقفه المُقدّرة إزاء مصر وشعبها، مؤكداً على ما تتميز به العلاقات المصرية الكويتية من خصوصية، وما يربط الشعبين الشقيقين من تاريخٍ مشترك ومصيرٍ واحد.

وأوضح السفير علاء يوسف، أنه تم خلال اللقاء تناول الموضوعات التى سيناقشها اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، ومن بينها تفعيل آليات تنفيذ الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فضلاً عن تعزيز التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر.

وأكد الرئيس السيسي، فى هذا الصدد، على ضرورة تعزيز العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التى تواجه الأمة العربية، مشيراً إلى أهمية جهود مجلس وزراء العدل العرب فى إطار تعزيز دعائم التعاون القضائى والأطر القانونية العربية المعنية بمكافحة الإرهاب.

وشدد الرئيس، على أهمية التصدى لاستخدام الإرهابيين للمواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعى للترويج لأفكارهم المتطرفة وجذب العناصر الجديدة إليهم، مؤكداً على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بهذا الأمر فى إطار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب والتطرف، ومنوهاً إلى الدور الهام الذى يقوم به الأزهر الشريف فى التصدى للفكر المتطرف.

وأشاد الوزير الكويتى بالتعاون القائم بين بلاده والأزهر الشريف باعتباره منارة للاعتدال ونشر صحيح الدين.

وعبر الرئيس فى ختام اللقاء عن ثقته فى قدرة الأمة العربية على تخطى التحديات التى تواجهها من خلال تعزيز التكاتف ووحدة الصف والعمل العربى المشترك.

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>اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل وزير العدل الكويتى
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