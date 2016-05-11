تأجيل محاكمة 138 متهما بأحداث الهلاليل والدابودية لـ 7 يونيو للنطق بالحكم

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محروس محمد علي رئيس المحكمة، بتأجيل محاكمة 138 متهما فى احداث الهلايل، والدابودية إلى يوم 7 يونيو للنطق بالحكم.

كانت المحكمة، قد أحالت أوراق 25 من المتهمين من بين 163 متهما إلى فضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وذلك فى القضية رقم 2793 جنايات قسم ثان أسوان لسنة 2014، وبذلك تبقى 138 تم تأجيل الحكم عليهم إلى يوم 7 يونيو.

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