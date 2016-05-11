انتحار شاب شنقاً فى الفيوم.. تعرف على الأسباب

انتحر شاب فى الثالثة والعشرين من عمره، بمحل إقامته بمحافظة الفيوم، لحالته النفسية السيئة بسبب مروره بضائقة مالية، وعدم قدرته على الزواج، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز إطسا، بانتحار شاب يدعى "ناصر. ح" 23 سنة مقيم بدائرة المركز، عن طريق شنق نفسه بحبل فى سقف غرفة بالدور الثانى بالمنزل الذى يقيم فيه.

وأكد أفراد أسرته مروره بحالة نفسية سيئة نتيجة ضائقة مالية وعدم قدرته على الزواج، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3296 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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