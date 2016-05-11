التموين: استلام مليون و790 ألف طن قمح من المزارعين ورفض 70 ألف جوال

أكد حمدي علام رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لاستلام القمح، أن كميات القمح المحلي التي تم استلامها من المزارعين منذ فتح موسم التوريد الذي بدأ منتصف شهر أبريل الماضي وحتي أمس، قد ارتفعت إلى مليون و790 ألف طن قمح محلي، وذلك في كافة الصوامع والشون المتطورة الحديثة، والشون الاسفلتية المجهزة بالإضافة إلى الشون الترابية.

وأشار علام إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد وجه بالسماح بطحن القمح المحلي لشركة مطاحن مصر العليا المنتج من منطقة مزارع القوات المسلحة بشرق العوينات وذلك بنسبة 70% قمح محلي و30% قمح مستورد وذلك لتوفير الدقيق للمخابز البلدية المدعمة البالغ عددها حوالي 26 ألف مخبز.

وأضح علام أن اللجان التي تم تشكيلها لاستلام القمح المحلي من الموردين في كافة أماكن الاستلام رفضت حتي الآن حوالي 70 ألف جوال قمح، نظرًا لوجود حشرات وأتربة، وعدم مطابقته لشروط التسليم، مشيرًا إلى أن غرف العمليات التي تم تشكيلها بمركز المعلومات بمركز الوزراء وبمديريات التموين بالمحافظات تعمل بصفة دائمة ويومية لحل مشاكل الموردين.