تحصين 336 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و6 آلاف طائر من أنفلونزا الطيور بأسيوط

مراسل «ONA»:

حصنت إدارة الطب البيطري بساحل سليم في أسيوط، 6 آلاف طائر ضد إنفلونزا الطيور و188 رأس ماشية بلقاح صحي و148 رأس بلقاح الحمى القلاعية خلال 15 يوم بقرى المركز.

وقال سامح عبد العليم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، إنه تم علاج 116 حالة أبقار وجاموس وأغنام و160 طائرًا وتحصين 40 رأس بلقاح البروسيلا وإعدام 40 كلبًا ضال مشيراً إلى ذبح 208 رأس بقرى وجاموسي بمجزري ساحل سليم والخوالد التابعة لدائرة المركز بالإضافة إلى تلقيح عدد 162 بقري جاموسي صناعياً وعلاج 25حالة تناسلياً.

وأوضح رئيس مركز ساحل سليم، في بيان صادر عنه اليوم: “أننا نعمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة الإدارات الخدمية والحكومية بالمركز”، مشيراً إلى تشديد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على إزالة المعوقات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار عبد العليم، إلى تنظيم 12 ندوة إرشادية بمقر الجمعيات عن إنفلونزا الطيور والحمى القلاعية والمجازر، ودورها بالإضافة إلى التأمين على 16 رأس تسمين وتسجيل 228 رأس أخرى ضمن المشروع القومي للتسجيل والترقيم.