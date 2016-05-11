تعيين جاسر حسين رئيسًا لقطاع السلامة بـ “مصر للطيران”

أصدر صفوت مُسَلًّم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتعيين الطيار جاسر حسين رئيسًا لقطاع السلامة والجودة ، ومتابعة الأداء بالشركات بالقابضة لمصر للطيران ، وذلك خلفًا للطيار إلياس صادق الذي تولي رئاسة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران .

وشغل الطيار جاسر حسين منصب نائب رئيس قطاع السلامة والجودة، ومن قبلها مدير إدارة التقييم والتصحيح بالإدارة العامة للجودة ونائب كبير طراز البوينج 737/500 .

كما تقرر تعيين أسامة طه مديرًا لإقليم مصرللطيران بالسعودية ، حيث كان يشغل منصب مساعد رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ومديرًا عامًا للإدارة العامة للمبيعات وذلك خلفًا للأستاذ أحمد شاهين .