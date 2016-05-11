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تعيين جاسر حسين رئيسًا لقطاع السلامة بـ “مصر للطيران”

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تعيين جاسر حسين رئيسًا لقطاع السلامة بـ “مصر للطيران” تعيين جاسر حسين رئيسًا لقطاع السلامة بـ “مصر للطيران”

الطيار جاسر حسين

أصدر صفوت مُسَلًّم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتعيين الطيار جاسر حسين رئيسًا لقطاع السلامة والجودة ، ومتابعة الأداء بالشركات بالقابضة لمصر للطيران ، وذلك خلفًا للطيار إلياس صادق الذي تولي رئاسة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران .

وشغل الطيار جاسر حسين منصب نائب رئيس قطاع السلامة والجودة، ومن قبلها مدير إدارة التقييم والتصحيح بالإدارة العامة للجودة ونائب كبير طراز البوينج 737/500 .

كما تقرر تعيين أسامة طه مديرًا لإقليم مصرللطيران بالسعودية ، حيث كان يشغل منصب مساعد رئيس القطاع التجاري بشركة للطيران للخطوط الجوية، ومديرًا عامًا للإدارة العامة للمبيعات وذلك خلفًا للأستاذ أحمد شاهين .

 

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