تحذير.. مرضى ارتجاع المرىء يصابون بالربو الشعبى وتآكل الأسنان

أكد الدكتور رضا عامر أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والكبد بطب قصر العينى أن الارتجاع المعدى المرىء مرض شائع يصيب السيدات أكثر من الرجال، ويسببه ضعف عضلة أسفل المرىء، مما يؤدى إلى ارتجاع محتويات المعدة الحمضية إلى المرىء ويسبب التهاب ومضاعفات أخرى مثل ضيق المرىء والأورام الخبيثة.

وقال عامر فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن الأعراض تتلخص فى الإحساس بالحموضة والكحة والتهابات متكررة بالحنجرة، مؤكدا أن العلاج يتلخص فى تغيير نمط الحياة كالإقلال من الوزن والإقلاع عن التدخين، وعدم ملء المعدة وعدم الأكل قبل النوم وتجنب الوجبات السريعة المحتوية على الدهون والحلويات، وتناول بعض العقاقير والتى تعمل على تقليل حموضة المعدة.

وأشار إلى أن بعض الحالات التى تعانى من ارتجاع المرىء تصاب بالربو الشعبى أو التهابات متكررة بالحلق وأيضا تؤدى إلى تأكل الأسنان، موضحا أن علاج المشكلة الرئيسية للارتجاع يحسن من حالة الربو الشعبى.

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