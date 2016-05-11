بالصور.. الانتهاء من مشروعات رصف وتطوير طرق الأقصر

مراسل «ONA»:

أعلنت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، عن إنهاء عدد من مشروعات رصف وتطوير طرق الأقصر والتي كانت من ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2015-2016 .

وأوضحت المهندسة إلهام شباني، القائم بأعمال مدير مديرية الطرق والكباري بالأقصر، أن خطة مشروعات الطرق هذا العام شملت مناطق مختلفة من مدن ومراكز وقرى المحافظة وتم تنفيذ هذه المشروعات تحت إشراف هيئة الطرق بالتعاون مع كل من الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، شركة العربية العالمية للبصريات، الصندوق الاجتماعي، وشركة المقاولون العرب .

وقال بيان صادر عن محافظة الأقصر، إن الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات نفذت مشروعات إنشاء ورصف طرق وشوارع بكل من مدينة الأقصر والطود وإسنا وأرمنت والقرنة وهى شوارع السلخانة، عمر بن الخطاب، التكوين المهنى، خلف السوق الحضري، عبد الحميد العمدة، ساحة معبد الكرنك، الهيلتون، نجع الطين بمدينة الأقصر.

وأضاف البيان: “وفي الطود طريق نزل الشباب وفي مدينتي إسنا وأرمنت طرق :”، الهنادى ، الشغب الدبابية ، الكمان ، المحاميد ، الرزيقات ، الرياينة الرئيسى ، مدخل الرياينة ، نجع دنجل ، جزيرة راجح وقرى إسنا غرب ، وطرق محطة المياه ، الحديقة الدولية بمدينة إسنا ، وأخيرا ساحة المرور ، طريق معدية الاهالى بمدينة القرنة” وبلغ اجمالى قيمة المشروعات المنفذة من قبل الشركة الوطنية 20 مليون و 552 ألف بنسبة تنفيذ 97 % .”.

ونفذ الصندوق الاجتماعى أعمال إنشاء ورصف عدد من الطرق الريفية بالبياضية والقرنة واسنا وارمنت وهى:” المصرف المفتوح بالساحة الرضوانية ، طريق الوحدة الصحية بقرية الحبيل بمدينة البياضية ،و طريق الملاحة بقامولا القرنة ، وطريق زيل الرمادى ، و عزبة البرج بالكيمان بمدينة اسنا ، و طريق نصر الدين بارمنت الحيط” وبلغت قيمة المشروعات المنفذة من قبل الصندوق الاجتماعى 9 مليون و638 الف بنسبة تنفيذ 100% .

وأشار البيان إلى أن الشركة العربية العالمية للبصريات ما زالت تنفذ أعمالها بشوارع امتداد شارع التلفزيون من المستفى الدولى حتى تقاطع الصنايع ، ميدان النوفوتيل ، صلاح سالم الغربى حتى أسفل كوبرى المطار، خالد بن الوليد، طريق الكباش الشرقى والغربى بمدينة الأقصر ، وطريق مصطفى كامل من محطة الصرف 8 حتى ديوان البلدية وقد تعطلت اعمال الشركة الربية العالمية للبصريات بسبب اعمال مد خطوط الغاز الطبيعى بهذه المناطق لذلك بلغت قيمة الاعمال المنفذة مليون جنيهًا فقط بنسبة تنفيذ 14 % على أن تستأنف أعمالها بمجرد الانتهاء من توصيل خطوط الغاز .

وتابع البيان :”وكذلك ستستأنف شركة المقاولون العرب تنفذ اعمال رصف طريق منشأة العمارى الرئيسى حيث تم الانتهاء من 52% من اعمال الطريق بقيمة 2 مليون و 290 الف وذلك بمجرد انهاء اعمال مد خطوط الغاز الطبيعى، ومن المقرر أن تتضمن خطة مشروعات الطرق للعام المالى القادم المناطق ذات الأولوية والأشد احتياجاً لتمهيد الطرق الأكثر استخداماً ” .