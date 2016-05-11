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بالصور.. ارتفاع ضحايا انفجار مدينة الصدر العراقية لـ 50 قتيلا و 60 جريحا

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بالصور.. ارتفاع ضحايا انفجار مدينة الصدر العراقية لـ 50 قتيلا و 60 جريحا بالصور.. ارتفاع ضحايا انفجار مدينة الصدر العراقية لـ 50 قتيلا و 60 جريحا

>ارتفع عدد ضحايا انفجار سيارة مفخخة فى منطقة تجارية بمدينة الصدر شرقى بغداد الى 50 قتيلا واكثر من 60 جريحا .

وأفاد ضابط بالشرطة أن السيارة المفخخة انفجرت فى سوق مزدحمة. كما أسفر الانفجار عن إصابة نحو 60 شخصا، كثيرين منهم فى حالات حرجة، وهناك مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

وفى بيان بث على الانترنت، قال تنظيم داعش انه يقف وراء الهجوم الذى وصفه بأنه هجوم انتحارى استهدف تجمعا لرجال الميليشيات الشيعية. ويسيطر التنظيم على مناطق كبيرة فى شمالى وغربى العراق، بما فى ذلك مدينة الموصل، ثانية كبريات مدن العراق.

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