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رئيس الوزراء: لجنة فنية لبحث ملابسات حريق الغورية.. وحصر المتضررين لتعويضهم

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رئيس الوزراء: لجنة فنية لبحث ملابسات حريق الغورية.. وحصر المتضررين لتعويضهم رئيس الوزراء: لجنة فنية لبحث ملابسات حريق الغورية.. وحصر المتضررين لتعويضهم
أجرى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، زيارة إلى منطقة الغورية بوسط القاهرة، اليوم الأربعاء، لمتابعة جهود الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق الذى شب فجر اليوم فى عدد من المحال التجارية بالمنطقة.

كما اطمأن على سلامة المواطنين من سكان المنطقة وأصحاب المحال والمترددين عليها، وتعرف على مدى التلفيات التى لحقت بالمكان.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أدلى بتصريحات خلال الزيارة أكد خلالها أن هناك لجنة فنية متخصصة تم تشكيلها لبحث ملابسات حادث الرويعى، والوقوف على أسبابه، والتى ستقوم بدورها ببحث ملابسات حادث الغورية أيضا، لكى يتم اتخاذ اللازم، مضيفاً أن وزارة التضامن الإجتماعى تقوم بإجراء حصر للمتضررين المستحقين بالمنطقتين لبحث تقديم التعويض المناسب لهم.

كما وجه رئيس الوزراء القائم بأعمال محافظ القاهرة بضرورة مراجعة إجراءات الحماية المدنية فى تلك المناطق التجارية والصناعية، والتأكد من معايير السلامة والأمان، ونوه إلى أن تلك الحرائق لم تطل المواقع الأثرية ذات الطابع الخاص والمميز فى تلك المنطقة.

شريف اسماعيل يتفقد حريق الغورية (1)

شريف اسماعيل يتفقد حريق الغورية (2)

شريف اسماعيل يتفقد حريق الغورية (3)

شريف اسماعيل يتفقد حريق الغورية (4)

شريف اسماعيل يتفقد حريق الغورية (5)

شريف اسماعيل يتفقد حريق الغورية (6)

شريف اسماعيل يتفقد حريق الغورية (7)

شريف اسماعيل يتفقد حريق الغورية (8)

شريف اسماعيل يتفقد حريق الغورية (9)

شريف اسماعيل يتفقد حريق الغورية (10)

شريف اسماعيل يتفقد حريق الغورية (11)

شريف اسماعيل يتفقد حريق الغورية (12)

شريف اسماعيل يتفقد حريق الغورية (13)

شريف اسماعيل يتفقد حريق الغورية (14)


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