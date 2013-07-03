مؤيدو الرئيس فى رابعة العدوية يواصلون اعتصامهم لليوم السادس على التوالى



> واصل المعتصمون المؤيدون للرئيس مرسى اعتصامهم فى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة لليوم السادس على التوالى، وسط إجراءات احترازية مشددة نتيجة لورود معلومات لدى الغرفة المركزية للقوى الاسلامية المشرفة على تنظيم الاعتصام تفيد باحتمال وقوع هجوم عليهم من معارضى الرئيس .

وبدأ توافد حشود كثيفة على المعتصمين منذ الصباح الباكر بعد معرفة الكثير من أبناء التيار الاسلامى فى مصر أنباء الهجوم على المتظاهرين السلميين أمام جامعة القاهرة الليلة الماضية، والخشية من وقوع هجوم جديد على اعتصام رابعة العدوية.

وأعلنت الغرفة المركزية لاعتصام القوى الاسلامية حالة التأهب ردا على بعض المعلومات التي وردت إليهم حول نية عدد من البلطجية الهجوم على الميدان صباح اليوم الأربعاء، وقامت مجموعة من المعتصمين بإجراءات لتشديد الحراسة على مداخل ومخارج الميدان بهدف ردع البلطجية حال الهجوم المرتقب عليهم.

واستنكر المعتصمون ما وصفوه بهجوم بلطجية نظام مبارك وأتباعهم من الفاسدين على المعتصمين السلميين وتقاعس الشرطة عنى حمايتهم ، كما اتهم بعض المعتصمين قوات الأمن بالتواطؤ فى الهجوم على مؤيدى الرئيس فى حى بين السرايات بالجيزة. .على حد قولهم .

أ ش أ