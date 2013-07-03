أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مؤيدو الرئيس فى رابعة العدوية يواصلون اعتصامهم لليوم السادس على التوالى

  • 11
Google+ Print
مؤيدو الرئيس فى رابعة العدوية يواصلون اعتصامهم لليوم السادس على التوالى مؤيدو الرئيس فى رابعة العدوية يواصلون اعتصامهم لليوم السادس على التوالى


> واصل المعتصمون المؤيدون للرئيس مرسى اعتصامهم فى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة لليوم السادس على التوالى، وسط إجراءات احترازية مشددة نتيجة لورود معلومات لدى الغرفة المركزية للقوى الاسلامية المشرفة على تنظيم الاعتصام تفيد باحتمال وقوع هجوم عليهم من معارضى الرئيس .

وبدأ توافد حشود كثيفة على المعتصمين منذ الصباح الباكر بعد معرفة الكثير من أبناء التيار الاسلامى فى أنباء الهجوم على المتظاهرين السلميين أمام جامعة القاهرة الليلة الماضية، والخشية من وقوع هجوم جديد على اعتصام رابعة العدوية.

وأعلنت الغرفة المركزية لاعتصام القوى الاسلامية حالة التأهب ردا على بعض المعلومات التي وردت إليهم حول نية عدد من البلطجية الهجوم على الميدان صباح اليوم الأربعاء، وقامت مجموعة من المعتصمين بإجراءات لتشديد الحراسة على مداخل ومخارج الميدان بهدف ردع البلطجية حال الهجوم المرتقب عليهم.

واستنكر المعتصمون ما وصفوه بهجوم بلطجية نظام مبارك وأتباعهم من الفاسدين على المعتصمين السلميين وتقاعس الشرطة عنى حمايتهم ، كما اتهم بعض المعتصمين قوات الأمن بالتواطؤ فى الهجوم على مؤيدى الرئيس فى حى بين السرايات بالجيزة. .على حد قولهم .

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر