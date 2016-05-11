الشرقية لـ في الجول: نتعرض لـ ' حملة ممنهجة ' .. قد لا نشارك في الدوري أو نلعب بالناشئين

يرى حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية أن ناديه يتعرض لـ"حملة ممنهجة"، مع احتمالية عدم قدرته على المشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وكان نادي الشرقية قد صعد هذا الموسم للدوري الممتاز بعد فوزه على الترسانة في دورة الترقي.

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وقال مرزوق لـFilGoal.com: "الشرقية يتعرض لحملة ممنهجة من أجل إسقاطه، من الممكن ألا نستطيع المشاركة هذا الموسم".

وأضاف "الأندية الأخرى تقوم بالتعاقد الودي مع اللاعبين، ودفع مبلغ كمقدم قبل توثيق العقد بشكل رسمي، وهو ما لا نستطيع فعله".

وواصل "نشعر أن هناك مسؤولون يحاربوننا، لا نستطيع التعاقد مع أي لاعب لأنهم لا يوافقون على الانضمام دون الحصول على مبلغ مقدما، وفي الوقت الحالي باب توثيق العقود مغلق في اتحاد الكرة".

وتساءل "متى نستطيع التعاقد مع لاعبين إذا؟".

وأتم "في حال استمرار الوضع على ما هو عليه مع عدم قدرتنا على استقدام لاعبين جدد، سنشارك في الموسم المقبل بالناشئين ونتعرض لهزائم مذلة.. ذلك لا يرضي أحدا".