أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أمير أنطون تادرس : أنا مسامح الإرهابي اللي فجر الكنيسة وربنا يغفر له -
بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
البرلمان || للعاملين بالقطاع الخاص إقرار صرف علاوة دورية 7% في يناير من كل عام -
على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا -
ملك البحرين يعزي السيسي "هاتفيًا" في ضحايا تفجير الكنيستين -
الجريدة الرسمية تنشر قراراً جمهورياً بفرض الطوارئ رغم "تأجيل مناقشته" بالنواب -
خفض ساعات صلوات بأسبوع الآلام في السويس -
النص الكامل لقرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ في البلاد ..و 12 إجراء استثنائي يترتب على القرار -
نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الشرقية لـ في الجول: نتعرض لـ ' حملة ممنهجة ' .. قد لا نشارك في الدوري أو نلعب بالناشئين

Google+ Print
الشرقية لـ في الجول: نتعرض لـ ' حملة ممنهجة ' .. قد لا نشارك في الدوري أو نلعب بالناشئين الشرقية لـ في الجول: نتعرض لـ ' حملة ممنهجة ' .. قد لا نشارك في الدوري أو نلعب بالناشئين

يرى حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية أن ناديه يتعرض لـ"حملة ممنهجة"، مع احتمالية عدم قدرته على المشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وكان نادي الشرقية قد صعد هذا الموسم للدوري الممتاز بعد فوزه على الترسانة في دورة الترقي.

اقرأ أيضا - الشرقية يكشف لـ في الجول مكافأة المدير الفني حال الفوز بالدوري "على طريقة ليستر"

وقال مرزوق لـFilGoal.com: "الشرقية يتعرض لحملة ممنهجة من أجل إسقاطه، من الممكن ألا نستطيع المشاركة هذا الموسم".

وأضاف "الأندية الأخرى تقوم بالتعاقد الودي مع اللاعبين، ودفع مبلغ كمقدم قبل توثيق العقد بشكل رسمي، وهو ما لا نستطيع فعله".

وواصل "نشعر أن هناك مسؤولون يحاربوننا، لا نستطيع التعاقد مع أي لاعب لأنهم لا يوافقون على الانضمام دون الحصول على مبلغ مقدما، وفي الوقت الحالي باب توثيق العقود مغلق في اتحاد الكرة".

وتساءل "متى نستطيع التعاقد مع لاعبين إذا؟".

وأتم "في حال استمرار الوضع على ما هو عليه مع عدم قدرتنا على استقدام لاعبين جدد، سنشارك في الموسم المقبل بالناشئين ونتعرض لهزائم مذلة.. ذلك لا يرضي أحدا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع