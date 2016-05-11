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محافظ بني سويف: خطط مستقبلية لإقامة مشروعات تنموية علي أراضي أملاك الدولة ‎

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محافظ بني سويف خلال الجولة

محافظ بني سويف خلال الجولة

أكد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء،  سعي المحافظة   لتحديد الأماكن والأراضي التي تملكها الدولة غير المستغلة لاستغلالها بصورة جيدة وإقامة مشروعات تنموية واستثمارية تكون لها عائد اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال توفير فرص العمل للحد من البطالة وايجاد الحلول والبدائل العملية لبعض القضايا الاجتماعية مثل الاسكان.

وأوضح حبيب، خلال تصريحات صحفية اليوم، أنه جار العمل لوضع خطط مستقبلية لإحتياجات المحافظة في القطاعات الحيوية في مقدمتها التعليم والإسكان والصحة لاستيعاب النمو السكاني المتزايد .

 جاء ذلك خلال تفقده لبعض المواقع والأراضي الفضاء المملوكة للدولة وغير المستغلة والتي تم حصرها على الطبيعة لبحث إعداد تصور لاستغلالها في اقامة مشروعات استثمارية في مجالات عديدة ومناقشة إمكانية طرحها على  مطور عقاري لهذا الغر ض.

رافق المحافظ خلال الجولة “اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام, بالإضافة إلى رئيس مدينة بني سويف ومديري الأملاك والتخطيط العمراني والاستثمار بالمحافظة “.

 وكان المحافظ قد أصدرتوجيهاته بإجراء حصر شامل لكافة الأراضي الفضاء من أملاك الدولة غير المستغلة لإدراجها في خطط التنمية وإقامة مشروعات خدمية أومشروعات استثمارية لتحقيق التنمية التي يطمح إليها المواطن

 وعلى هامش الجولة زار المحافظ عددا من المشروعات الانتاجية التابعة للمحافظة, حيث تفقد مزرعة الرومي ومحطة السادات لانتاج بيض المائدة شرق النيل, لمتابعة سير العمل بهما, والتعرف على مشكلاتهما على أرض الطبيعة لبحث احتياجاتهما لرفع معدلات الانتاج مما يسهم في زيادة ايرادات المحافظة .

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